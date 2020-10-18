غدًا.. رئيس الجزائر يرأس اجتماعًا لمجلس الوزراء بالفيديو كونفرانس

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء بتقنية الفيديو كونفرانس.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم السبت فإن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والبرامج المتعلقة بمختلف الشعب الزراعية ذات الأولوية في المناطق الصحراوية والعقار الصناعي. السبت فإن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن بحث ودراسة عدد من الملفات ذات الصلة بتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية والبرامج المتعلقة بمختلف الشعب الزراعية ذات الأولوية في المناطق الصحراوية والعقار الصناعي.

كما يناقش الاجتماع بعث وتطوير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب عروض حول استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وتحسين تدفق الانترنت.



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