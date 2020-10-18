أكدت جمهورية قره باغ ،المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أن المعارك الشرسة لا تزال متواصلة على طول خط التماس مع أذربيجان؛ رغم الهدنة الإنسانية المعلنة في المنطقة المتنازع عليها.
حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ إن: "كافة الأعمال القتالية الدفاعية الضارية تقريبا تواصلت اليوم، وتدور أعنف المعارك في المحور الجنوبي"، مشيرا إلى أن قوات الجمهورية ،المعلنة من جانب واحد، تنفذ مهامها بشكل رائع وتلحق بالقوات الأذربيجانية خسائر ملموسة في الأفراد والعتاد.
وقال رئيس الجمهورية ،غير المعترف بها دوليا، أرايك هاروتيونيان،على
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها أحبطت خلال المعارك مع الجانب الأرميني منظومة صاروخية مضادة للجو من طراز "إس-125" ودمرت ثلاث منظومات صاروخية من طراز "تور".
كانت هذه تفاصيل خبر قره باغ: المعارك لا تزال متواصلة على خط التماس مع أذربيجان رغم الهُدنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.