- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكثّف نشاطه الانتخابي وسط قلق يتزايد لدى الجمهوريين والان مع التفاصيل
ترامب يكثف نشاطه الانتخابي وسط قلق يتزايد لدى الجمهوريين
الأحد 18 أكتوبر 2020
واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزخم كبير تنظيم سلسلة تجمّعات انتخابية في أنحاء الولايات المتحدة السبت، في وقت يسعى إلى تجنّب هزيمة مهينة في صناديق الاقتراع بعد 17 يوماً.
وزار ترامب السبت ولاية ميشيغان حيث وصف منافسه بـ“المجرم“، معتبراً أنّ الديمقراطيّين مناهضون للأميركيّين. ثمّ زار الرئيس ولاية ويسكونسن.
وأمام تجمّع حشاد في موسكيغون بولاية ميشيغان، قال ترامب إنّ الديموقراطيّين يريدون ”محو التاريخ الأميركي وتدمير القيَم الأميركيّة وأسلوب الحياة الأميركي“.
وأضاف أمام أنصاره الذين هتفوا ”نُحبّك“، ان ”جو بايدن سياسي فاسد“ وان عائلة بايدن تمثّل ”مشروعا إجراميا“. وتابع ان بايدن ”مجرم، لقد ارتكب جرائم. إنّه يمثّل خطراً على الأمن القومي“.
وتعكس الوتيرة المحمومة التي وضعها الرئيس البالغ من العمر 74 عاما لنفسه وحقيقة أنه اضطر لتكريس وقت لولايات على غرار جورجيا وفلوريدا اللتين منحتاه الفوز عام 2016، القلق المتزايد في أوساط الحزب الجمهوري، وإن كان معاونوه يسعون الى إظهار الثقة بالنفس.
وقالت المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني على فوكس نيوز إن ”استراتيجية الرئيس ترامب تتمثل بالعمل جاهدا لكسب أصوات الشعب الأميركي“.
وأضافت ”لهذا السبب سيكون في ولايتين اليوم وسيجري تجمعين انتخابيين غدا واثنين آخرين في أريزونا الاثنين، ويبذل كامل طاقته“.
على الضفة الأخرى، سيبقى بايدن، الذي زار ميشيغان في إطار حملته الجمعة، في بلدته ويلمينغتون في ديلاوير.
لكنه أصدر بيانا للناخبين في ويسكنسن قبل ساعات من موعد وصول ترامب المرتقب إليها، ركّز فيه على موضوعه المفضل: طريقة تعاطي ترامب مع أزمة كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يكثّف نشاطه الانتخابي وسط قلق يتزايد لدى الجمهوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.