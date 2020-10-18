ترامب يكثّف نشاطه الانتخابي وسط قلق يتزايد لدى الجمهوريين

ترامب يكثف نشاطه الانتخابي وسط قلق يتزايد لدى الجمهوريين

الأحد 18 أكتوبر 2020

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزخم كبير تنظيم سلسلة تجمّعات انتخابية في أنحاء الولايات المتحدة السبت، في وقت يسعى إلى تجنّب هزيمة مهينة في صناديق الاقتراع بعد 17 يوماً.



وزار ترامب السبت ولاية ميشيغان حيث وصف منافسه بـ“المجرم“، معتبراً أنّ الديمقراطيّين مناهضون للأميركيّين. ثمّ زار الرئيس ولاية ويسكونسن.

وأمام تجمّع حشاد في موسكيغون بولاية ميشيغان، قال ترامب إنّ الديموقراطيّين يريدون ”محو التاريخ الأميركي وتدمير القيَم الأميركيّة وأسلوب الحياة الأميركي“.

وأضاف أمام أنصاره الذين هتفوا ”نُحبّك“، ان ”جو بايدن سياسي فاسد“ وان عائلة بايدن تمثّل ”مشروعا إجراميا“. وتابع ان بايدن ”مجرم، لقد ارتكب جرائم. إنّه يمثّل خطراً على الأمن القومي“.

Advertisements

وتعكس الوتيرة المحمومة التي وضعها الرئيس البالغ من العمر 74 عاما لنفسه وحقيقة أنه اضطر لتكريس وقت لولايات على غرار جورجيا وفلوريدا اللتين منحتاه الفوز عام 2016، القلق المتزايد في أوساط الحزب الجمهوري، وإن كان معاونوه يسعون الى إظهار الثقة بالنفس.

وقالت المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني على فوكس نيوز إن ”استراتيجية الرئيس ترامب تتمثل بالعمل جاهدا لكسب أصوات الشعب الأميركي“.

وأضافت ”لهذا السبب سيكون في ولايتين اليوم وسيجري تجمعين انتخابيين غدا واثنين آخرين في أريزونا الاثنين، ويبذل كامل طاقته“.

على الضفة الأخرى، سيبقى بايدن، الذي زار ميشيغان في إطار حملته الجمعة، في بلدته ويلمينغتون في ديلاوير.

لكنه أصدر بيانا للناخبين في ويسكنسن قبل ساعات من موعد وصول ترامب المرتقب إليها، ركّز فيه على موضوعه المفضل: طريقة تعاطي ترامب مع أزمة كوفيد-19.