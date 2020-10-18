شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تفقد مجددا وضعها كدولة خالية من «كوفيد19» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت نيوزيلندا اليوم الأحد عن حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19- بعد ثلاثة أسابيع من عدم وجود انتقال محلي للعدوى.

وكانت البلاد قد أعلنت سابقا أنها خالية من كوفيد19- في 8 تشرين أول/أكتوبر، بعد إحتواء تفشي ثان للفيروس.

وقال المدير العام للصحة آشلي بلومفيلد خلال مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل اليوم الأحد إن القضية تتعلق بحالة رجل عمل في موانئ أوكلاند وتاراناكي ويجري إجراء الفحوصات له بانتظام.

وتابع بلومفيلد إنه تم كشف الحالة مبكرا واحتواء الخطر.

وتابع "لأن الشخص تم فحصه في اليوم الذي ظهرت عليه الأعراض، تمكنت وزارة الصحة من عزل المخالطين له عن قرب، وهذا تذكير جيد لبقية النيوزيلنديين لاتباع أفضل الممارسات."

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وفي هذه المرحلة ، لم يتمكن المسؤولون من تحديد مصدر الحالة.

وقال بلومفيلد إن الحالة كانت بمثابة تذكير آخر بأن كوفيد19- لن يختفي في المستقبل القريب.

واضاف "أعلم أن عودة ظهور حالة خارج العزل المدار قد تكون مقلقة لبعض الناس. نحن بحاجة إلى التحلي باليقظة".

كما سجلت البلاد اليوم الأحد حالتي اصابة بكوفيد19- قادمتين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1530 حالة، من بينهم 42 حالة نشطة.