شكرا لقرائتكم لماذا يجب حماية آيفون 12 بحافظة خارجية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عندما أعلنت شركة آبل عن سلسلة هواتف (آيفون 12) iPhone 12 خلال الأسبوع الماضي كان من ضمن المواصفات التي ذكرتها في حدث الإعلان أن جميع الطرز ستحتوي على طبقة جديدة من الحماية تُسمى (Ceramic Shield) لتحسين المتانة بشكل أكبر، التي بحسب وصف آبل هي أكثر متانة بأربع مرات في اختبارات السقوط مقارنة بهاتف آيفون 11.

تعتبر طبقة (Ceramic Shield) هي الخيار المكافئ لطبقة الحماية من زجاج (Gorilla Glass Victus) التي قدمتها سامسونج في هاتف (Galaxy Note 20 Ultra)، وقد طورتها آبل بالتعاون مع شركة (Corning) أيضًا التي تُصنع زجاج (Gorilla).

تقول آبل عن طبقة (Ceramic Shield): “إنها مصنوعة من زجاج مملوء ببلورات النانو سيراميك التي تجعلها خفيفة الوزن وأكثر صلابة ومقاومة للحرارة والكهرباء”.

ولكن هل ستغنيك هذه الطبقة عن استخدام واقي شاشة وحافظة حماية خارجية مع هاتف آيفون 12 الخاص بك؟

بالنظر إلى الهواتف الرائدة الأخرى المنافسة نجد أن الكثير منها تأتي مع ظهر مصنوع من السراميك، مثل: هاتف سامسونج (Galaxy S10 Plus) الذي جاء إصدار منه يتضمن زجاج (Gorilla Glass 6) في الجهة الأمامية وظهر مصنوع من السراميك. وقد نجح هذا الإصدار في معظم اختبارات السقوط التي أجريت عليه ولكن عند السقوط من ارتفاع 5 أقدام أو أكثر ظهرت بعض التصدعات والخدوش في الشاشة وجوانب الهاتف وكذلك الحافات السفلية، وهذا ما هو متوقع أن يحدث عند إجراء اختبارات متانة لهاتف آيفون 12 أيضا.

Advertisements

iphone 12 pro

ومع ذلك لا ينبغي لك أن تعتبر أن ذلك علامة على أن الحافظة وواقي الشاشة ليسا ضروريين، بل من الضروري أن تفكر في شراء الحافظة على الأقل. لأنه إذا كان المؤكد عدم تعرض الشاشة للكسر عند السقوط من ارتفاع عالي، فإن ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج ولم تعلن آبل أنها استخدمت طبقة الحماية أيضًا في ظهر الهاتف.

أعلنت آبل أن طبقة الحماية التي تُسمى (Ceramic Shield) موجودة في الجهة الأمامية في هواتف آيفون 12 أي لحماية الشاشة فقط، ووفقًا لآبل فإن الجزء الخلفي في آيفون 12مصنوع من الزجاج، لذا إذا افترضنا أن الهاتف سقط منك وأن طبقة (Ceramic Shield) قد حمت الشاشة من الكسر أو التصدع، فمن المؤكد سيكون هناك تأثير في ظهر الهاتف المصنوع من الزجاج.

الأمر الأخير، آبل وصفت طبقة الحماية الجديدة بأنها أقوى أربع مرات فقط، ولكنها لم تقل عنها إنها ليست غير قابلة للكسر.

كل هذا يخبرك بأن حماية هاتف آيفون 12 الجديد – الذي سيكلفك ما يتراوح بين 700 إلى 1100 دولارٍ وفقًا للطراز الذي تختاره – باستخدام واقي شاشة وحافظة خارجية أو على الأقل استخدام الحافظة الخارجية فقط هو أمر ضروري للغاية لحماية الهاتف من أي ضرر قد يلحق به نتيجة السقوط أو الارتطام بقوة بجسم صلب.