كورونا عربياً: حصيلة إصابات قياسية.. وأكثر من 300 حالة وفاة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّلت الدول العربية حصيلة إصابات ووفيات قياسية بفيروس كورونا المُستجدّ "كوفيد-19"، ليوم أمس السبت، ففي حين أصاب الوباء 19 ألفاً و626 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و922 ألفاً و831 حالة؛ حصد الوباء أرواح 311 شخصاً جدد، لتبلغ حصيلة الضحايا 33 ألفاً و587 حالة وفاة، على ما أظهر مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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وكان منحنى إصابات ووفيات كورونا عربياً قد سجّل، الأربعاء الماضي، قفزة قياسية بلغت نحو 19 ألف إصابة جديدة، فيما حصد الوباء أرواح 251 شخصاً، فيما شهد انخفاضاً ملحوظاً في اليومين التاليين، قبل صعوده الكبير يوم أمس السبت.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 6 دول هي: عمان وليبيا واليمن والسودان والصومال وجزر القمر عن إصابات أو وفيات جديدة ليوم أمس، 17 أكتوبر الجاري.