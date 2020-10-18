أرمينيا وأذربيجان تتفقان على " وقف إطلاق نار إنساني جديد "

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - ( د ب أ ):

اتفقت أرمينيا وأذربيجان على "وقف إطلاق نار إنساني" جديد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت / الأحد (2000 بتوقيت جرينتش) ، حسبما ذكرت وزارتا الخارجية الأرمينية والأذربيجانية .

وجاء هذا الإعلان عبر بيانات أصدرتها وزارتا خارجية البلدين في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

وأفادت السلطات في ناجورنو-كاراباخ في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن الوضع هدأ على طول خط الجبهة.

وتأتى المحاولة الجديدة لفرض السلام في الوقت الذي قالت فيه كل من روسيا وفرنسا إنهما تدخلتا في محاولة للتوسط لإنهاء التصعيد الأخير في منطقة ناجورنو-كاراباخ المتنازع عليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتصل بنظيريه في الساعات التي سبقت الإعلان، وحث الطرفين على الالتزام بوقف إطلاق النار الذى لم يدم طويلا وساعد هو في التوسط للوصول إليه الأسبوع الماضي.