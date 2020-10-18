شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لمن يضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية.. بأمر القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم الحريق العمد، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد. وجاءت المادة (252) لتعاقب كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

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ووفقا للمادة القانونية ذاتها يحكم أيضاً بهذه العقوبة على من وضع عمداً ناراً فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.