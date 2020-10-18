شكرا لقرائتكم خبر عن 7 من ممثلى النقابات ضمن المعينين بمجلس الشيوخ.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى 7 من ممثلى النقابات المهنية من عدد المعينين 100 عضو ليكتمل عدد أعضاء مجلس الشيوخ لـ 300 عضو.

وقام الرئيس بتعيين 100 شخصية تمثل كل الطوائف قبل اجتماع أول جلسة لمجلس الشيوخ وحلف اليمين غدًا الأحد وضمت القائمة كلا من :

1-الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة

2-كوثر محمود، نقيب التمريض

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3- الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء

4- محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى وسكرتير عام نقابة الصحفيين

5 - نادية مبروك، رئيس الإذاعة، عضو مجلس إدارة نقابة الإعلاميين

6- طارق سعدة، نقيب الإعلاميين

7- سامح عاشور نقيب المحامين السابق