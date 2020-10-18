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شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الوطنية للصحافة" تطالب بإقالة أسامة هيكل.. وتؤكد: خان القسم وقدم مادة خصبة للإعلام المعادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الدكتور فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة اتخاذ موقف ضد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك عما بدر منه من إساءة للصحافة والإعلام.
وكتبت سيد، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد فقد حقيبته فقد عقله.. على الدولة أن تتخذ إجراء عاجل مع وزيرها الذي أساء إليها قبل ان يسيئ بتصريحاته للصحافة والإعلام".
وواصلت "سيدي الرئيس يجب إقالة وزير "خان القسم" في وقت حربنا مع الإرهاب وقدم للإعلام المعادى مادة خصبة للنيل من الوطن".
وكانت قد نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام تصريحات لوزير الإعلام جاءت كالآتي "أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلوا حوالى 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات".
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