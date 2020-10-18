التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3763 بكورونا.. 60% منها بجهتي  الدار البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3763 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1809حالة، من بينها 1435 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 475 حالة جديدة، منها 160 حالة بسلا. وبجهة الشرق، سجلت 358 حالة، منها 231 حالة بوجدة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 178حالة، منها 124 بمراكش. Advertisements وسجلت بجهة سوس ماسة سطات 265 حالة، من بينها 168 حالة بأكادير. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 189 حالة، من بينها 67 بخريبكة. وبجهة الشمال سجلت 261 حالة، منها 91 بطنجة. وبجهة درعة تافلالات سجلت 77 حالة جديدة، منها 31 حالة بالراشيدية. وبجهة فاس مكناس سجلت 62 حالة جديدة، ثم 43 بجهة كلميم واد نون و05بجهة الداخلة وادي الذهب، و41 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

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