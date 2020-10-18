شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا .. تجاوز 32 ألفا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 1:08 صباحًا, 18 أكتوبر 2020 م المناطق - الرياض أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز عتبة الـ 32 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأعلنت تسجيل 32427 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لها حتى اليوم إلى 867197 إصابة.

كما أشارت إلى وجود 90 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33392 حالة.

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