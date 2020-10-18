شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 4 إصابات بكورونا وغانا 25 والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الصحة الموريتانية أمس أن إجمالي الإصابات بلغت بذلك 7607 حالة، منها 7342 حالة تعافٍ منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، فيما وصل إجمالي الوفيات 163 وفاة.
فيما سجلت غانا 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الغانية أمس أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 47173 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 310 أشخاص.
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