شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 8 ملايين إصابة بأمريكا والبرازيل 5 ملايين واحتجاجات بسلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة بالتوقيت ذاته أول أمس الجمعة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 08ر8 مليون شخص، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني أعلى من متوسط زيادة يومي بنسبة 7ر0 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 872006 حالة، بزيادة نسبتها 3ر0 بالمائة مقارنة بنفس التوقيت من يوم أول أمس الجمعة.

وسجلت ولاية وايومنج زيادة بنسبة 3ر5 بالمائة في عدد الإصابات منذ نفس التوقيت أول أمس الجمعة ، ليصل الإجمالي إلى 8816 حالة.

أما ولاية كاليفورنيا، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، حيث بلغ 95 حالة.

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فيما قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت إنها سجلت 24062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و461 وفاة خلال أربع وعشرين ساعة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن خمسة ملايين و224362 حالة إصابة منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 153675 وفقا لبيانات الوزارة.

والوفيات الناجمة عن الفيروس في البرازيل هي الأعلى في العالم بعد الولايات المتحدة.

بينما اشتبك مئات الأشخاص مع شرطة مكافحة الشغب أمس السبت، في أول احتجاج تشهده سلوفاكيا ضد ارتداء أقنعة الوجه ( الكمامة) الإلزامية وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ورذاذ الفلفل لتفريق الحشود ، والتي انتهكت الحظر المفروض في أنحاء البلاد على التجمعات التي تزيد عن ستة أشخاص وتجمعوا أمام المقر الرئيسي للحكومة في العاصمة براتيسلافا.