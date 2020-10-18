شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 138 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر اليوم السبت 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعشر وفيات وذلك مقابل 126 إصابة و11 وفاة أمس. وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و 6109 حالة وفاة".

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