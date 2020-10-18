شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو يحذر تركيا من استخدام منظومة «إس ـ 400» الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أعرب حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقه حيال تقارير تحدثت عن أن تركيا، العضو بالحلف، استخدمت لأول مرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس ـ 400» خلال تدريبات. وفي تصريحات قالت متحدثة باسم الحلف، أمس السبت: «هذا النظام يمكن أن يمثل خطورة على طائرات الحلفاء وأن يؤثر على العلاقات بين شركاء الحلف». وأضافت المتحدثة إن من المهم أن تواصل تركيا البحث عن حلول بديلة مع الحلفاء الآخرين.

وقالت المتحدثة إن القرار شأن وطني بالنسبة لتركيا، لكن من غير الممكن دمج نظام «إس ـ 400» في النظام الدفاعي الصاروخي والجوي للحلف العسكري. وكانت تقارير إعلامية تركية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض/‏‏ جو، الجمعة، في ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود، وذكرت المتحدثة باسم الناتو أن كل اختبار لنظام الدفاع الجوي «إس - 400» من خلال تركيا -إذا تأكد ذلك- فسيكون أمرًا مؤسفًا». وصدرت تصريحات مماثلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج طائرات إف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.