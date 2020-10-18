شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات إيران تحرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

هاجم أنصار ميليشيات الحشد الشعبي بالعراق، أمس، مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط بغداد، وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن المئات من أنصار الميليشيات الموالية لإيران هاجمت مقر الحزب الكردي وأضرموا النيران بعد اقتحامه احتجاجًا على التصريحات، التي أدلى بها وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، وقال فيها إنه يجب حل ميليشيات الحشد الشعبي.

وبحسب المصادر الإعلامية، فإن أعدادًا كبيرة من أنصار الحشد الشعبي العراقي، التي اقتحمت مقر الحزب الكردي، وأضرموا النيران به كانوا يحملون صور قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذين قتلتهما طائرة أمريكية مسيّرة في يناير الماضي.

من جهة أخرى، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي من تنظيم داعش برفقة ثلاثة من معاونيه، في بغداد.

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وذكر بيان لوكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه ومن خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية، التي اتخذت من محافظة بغداد ملاذًا لها بعد عمليات التحرير، واستنادًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى «ولاية راوه - قاطع الفرات»، وثلاثة من معاونيه في منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن محافظة بغداد.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين مطلوبون وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، لافتًا إلى أن إلقاء القبض تم بعد عملية متابعة وتعقب استمرت فترة طويلة بين مناطق العاصمة.

ولفت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية مع الموقوفين، اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، وأنهم شاركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك، وتم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.