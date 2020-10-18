شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنائية الدولية» تبحث قضية البشير في الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في بيان للحكومة أن الوفد، الذي سيكون برئاسة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، سيبحث «التعاون» مع السودان فيما يتعلق بالمطلوبين دون أن يذكرهم بالاسم. وهذه أولى زيارات المحكمة للسودان منذ الإطاحة بالبشير العام الماضي.
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