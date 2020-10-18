شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يحذر قوات الوفاق من الإقدام على عمل عدواني والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسماري في بيان على صفحته الرسمية على «فيسبوك» أمس السبت: تتوفر لدينا معلومات مؤكدة بأن الميليشيات الإجرامية والإرهابية تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي يسبق هجومهم على خط «سرت الجفرة» ومواقع قواتنا، وتمكنا من رصد حشد للميليشيات بالقرب من خط الفصل المحدد، وسبق ذلك عمليات استطلاع متقدمة للميليشيات.
وأضاف المسماري: القوات المسلحة الليبية كانت وما زالت ملتزمة بوقف إطلاق النار من أجل إنجاح العملية السياسية وتفويت الفرصة على القوى المستفيدة من الفوضى، في الوقت ذاته فإن القوات على أهبة الاستعداد للرد على أي استفزازات تستهدفها.
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