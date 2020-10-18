شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور عام.. اللبنانيون يؤكدون استمرار انتفاضتهم ضد السلطة الحاكمة والان نبدء بالتفاصيل

عمت التظاهرات والمسيرات مختلف المناطق اللبنانية أمس في الذكرى الأولى لانتفاضتهم تأكيدا على الإصرار على تحقيق مطالب الشعب وفي طليعتها محاسبة الفاسدين وإسقاط النظام الطائفي وعدم الاعتراف بالسلطة الحالية.

وفي بيروت انطلقت التظاهرات من مناطق مختلفة وصولا إلى منطقة مرفأ بيروت حيث وقع الانفجار، ولم تقتصر الاعتصامات على ساحتي الشهداء ورياض الصلح وسط بيروت.

التمسك بالمطالب

وتجمع مئات الآلاف من المتظاهرين من مختلف المناطق في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين الشعارات التي نادت بها تحركاتهم منذ بدئها.

وشدد المحتجون على «تمسكهم بثوابت ومبادئ حراكهم، وعلى رأسها إجراء انتخابات نيابية مبكرة وتنفيذ الإصلاحات ومحاكمة الفاسدين والسارقين واسترجاع المال العام المنهوب، إضافة إلى محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار 4 آب ورفض استمرار السلطة الحالية».

وتخلل التجمع تكريم عدد من أهالي الشهداء والجرحى والإعلاميين والمحامين، عبر توزيع مجسم لأرزة لبنان مع بث الأغاني الوطنية والثورية. كما تضمن، مسيرات سيارة تنطلق من ساحة الشهداء، تجوب مناطق في بيروت والمناطق.

مسيرات سيارة

ونفذ «تحرك لأجل لبنان فقط» مسيرة سيارات منذ صباح الأمس، حيث تم الانطلاق من البيال إلى مصرف لبنان ثم إلى وزارة الداخلية، مرورا بمختلف مناطق بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء، وذلك إحياء لسنوية 17 اكتوبر وتأكيدا على استمرارية الثورة وأحقية مطالبها. وكانت كلمات ألقيت لبعض المشاركين بحضور شاشة الثورة الجديدة «Seventeen TV» التي بدأت بثها تزامنا مع السنوية، حيث أكد المشاركون أن هذا التحرك هو استكمال لما بدأ في 2019، وأنهم مستمرون في المواجهة مع فساد الطغمة السياسية الحاكمة الذي أوصل البلد إلى الانهيار.

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حراك بعلبك

ونفذت مجموعة من حراك بعلبك، وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران، قبل الانطلاق إلى ساحة الشهداء في بيروت، للمشاركة في الحراك المركزي لكل الساحات.

وشدد خالد علي صلح باسم الحراك على «أنها انطلاقة جديدة للثورة السلمية التي تبنى على قيم وطنية حديثة، في مقدمها نبذ الطائفية والتوجه نحو المواطنة لبناء دولة القانون والمؤسسات ومحاربة الفساد، وكذلك استعادة الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء والخروج من عباءة الزعيم وتأمين الخدمات العامة لكل مواطن بالعدل والمساواة، بالإضافة إلى إعادة تكوين السلطة على أسس ديموقراطية».

مسيرة طرابلس

وفي طرابلس، انطلقت مسيرة طلابية من الزاهرية في طرابلس وصولا إلى ساحة النور في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الثورة. ونظمت جمعية بيت الآداب والعلوم وحملة بكفي مسيرة جابت شوارع مدينة طرابلس وصولا إلى ساحة عبدالحميد كرامي حيث نفذ المشاركون جدارية بشرية على شكل العلم اللبناني وسط هتافات مطلبية تناولت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي وصلت إليها البلاد ومن أجل تحقيق المطالب المعيشية والحياتية وتأكيدا على دور الثورة.

مدينة صور

كما انطلق عدد من المحتجين من صور على متن باصات، للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى وفي المسيرة التي ستقام في العاصمة بيروت، حيث ستضاء شعلة الثورة. وقد رفع الناشطون الأعلام اللبنانية واللافتات، مؤكدين استمرارهم بالمسيرة حتى تحقيق المطالب.