شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلة الأرجنتين اسمها «كريستينا دي كيرشنر» والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «ميركو برس» إن مشكلة الأرجنتين الاقتصادية هي مشكلة سياسية اسمها نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وبحسب افتتاحية للموقع، تعاني الأرجنتين من أزمة اقتصادية وصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونوّه الموقع إلى أن هذا هو سبب وجود العديد من المنتقدين لإدارة حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز، موضحًا أن أكثرهم صخبًا الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالية، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

ومضى يقول: في الواقع، يعزو كاتب العمود الأرجنتيني البارز خواكين موراليس سولا الكثير من الأزمة إليها.

وأوضح أن صحيفة «لا نسيون» قالت ذلك صراحة، متسائلة: هل ميغيل بيسكي، رئيس البنك المركزي، هو المسؤول عن كارثة أسعار الصرف، أم أن مارتن جوزمان، المسؤول عن جزء فقط من الاقتصاد، هو المسؤول؟ لتجيب إن مشكلة الاقتصاد هي كريستينا كيرشنر.

ومضى الموقع بقوله: على الرغم من أن الفريق الاقتصادي مرهق سياسيًا، إلا أنه سيكون من غير العدل إسناد مسؤوليات تخص الآخرين إليهم. نظرًا لأن الاقتصاد يعاني من مشكلة سياسية، وهي الافتقار إلى الثقة في الأعمال التجارية والاجتماعية، فمن مسؤولية القادة السياسيين التأكد من أن الأرجنتين تستكشف الآن عتبة الانهيار ذاتها.

وتابع: يمكن تلخيص الصراع الأساسي في فكرة واحدة هي أن كريستينا كيرشنر لا يمكن أن تكون الرئيس السياسي لبلد يعاني من أزمة اقتصادية.

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وأضاف: المشكلة الأساسية تتمثل في كيرشنر، لا سيما أنها تكتب تغريدات تحريضية حول الأمن القانوني وترتكب أيضًا أفعالًا بهذا المعنى. الخيار ليس بين الاقتصاد أو الصحة، بل بين الحل الاقتصادي أو سلطة كريستينا السياسية.

وبحسب الموقع، يتساءل موراليس سولا: هل كريستينا مستعدة أيضًا لتدمير الحزب بصندوق النقد لصالح الرئيس؟ إذا كان الأمر كذلك، فماذا تريد نائبة الرئيس؟ لا أحد يجادل في موقفها أو الواجبات الدستورية التي يجب أن تؤديها. لكن لا علاقة لأي من ذلك بالحكومة أو الاقتصاد.

ومضى الموقع يقول: يشير موراليس إلى أن الحجر الصحي عمل على إيقاف الزمن في كل مكان، باستثناء أراضي كريستينا. لم يؤخر الحجر أبدًا أيًا من مشاريعها أو انتقامها أو اهتماماتها. مشكلة الاقتصاد سياسية ولها اسم نائبة الرئيس.

واختتم بقوله: قبل الاصطدام بالجدار، يجب على الرئيس أن يقرر ما إذا كان سيجري تحولًا كبيرًا في إدارته. السياسة والاقتصاد والصبر الاجتماعي قريب جدًا من الإرهاق.

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي اعتزامه العودة إلى الأرجنتين هذا الأسبوع لبدء المحادثات بشأن برنامج التمويل الجديد بعد فشل المحادثات بين الجانبين بشأن برنامج التمويل السابق الذي كانت قيمته 56 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المفاوضات ستبدأ بعد زيارة فريق الصندوق الذي ترأسه جولي كوتساك ولويس كوبيدو للعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الحالي للتشاور مع مسؤولي الحكومة. والتقى مبعوثا صندوق النقد مع العديد من المسؤولين الأرجنتينيين ومنهم وزير الاقتصاد مارتن جوزمان ومحافظ البنك المركزي ميجول بيس وأعضاء في البرلمان وممثلين عن القطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني، بحسب بيان الصندوق.