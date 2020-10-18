شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق المقرحى يوضح دور مجلس الشيوخ التشريعى "يخطط لمصر ويعاون الرئيس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء فاروق المقرحى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأسماء التي تضمنها القرار الجمهورى بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، تعد قامات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن المجلس سوف يتصدى للقضايا القومية والتخطيط لمصر تشريعياً وإعداد البرامج المطلوبة التي تعاون رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار المناسب والصحيح فى الوقت الصحيح.

وأضاف "المقرحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتمنى أن يكون مجلس الشيوخ المصرى على ذات مستوى مجلس اللوردات البريطاني ومجلس الشيوخ الأمريكي.



وتنعقد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، هذا وقد تم تجهيز القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذي تمثله، ومروراً بالتجهيزات اللوجستية والفنية، من تصويت إلكتروني وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانوني، ووصولاً إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة.

كما شهدت القاعة ترقيما لكافة المقاعد كما تم تخصيص 4 مقاعد بالصف الأول على يمين المنصة للوزراء، بالإضافة إلى مقعدين للوكيلين على يسار المنصة يحملان رقما 6،7، ولاستيعاب كامل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم (300) عضو، تم تزويد القاعة بمقاعد فردية عددها 61 مقعداً فضلا عن شاشات مختلفة داخل القاعة ليتابع من خلالها النواب الجلسة لاسيما وأنه تم تقسيمهم على 3 أدوار، حيث القاعة الأساسية التى يتواجد فيها رئيس المجلس، ثم الدور الثانى (الشرفات) والتى تقع يمين ويسار القاعة، وأخيراً الدور الثالث (الشرفة الأخيرة).