شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. ووفقا للقانون يتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.

ولكن ما هى اختصاصات مجلس إدارة الصندوق؟

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.

2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.

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3- تحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق.

4- بيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار، على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال.

5- اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به.

6- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق.

7- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات.

8- ما يسند إليه من اختصاصات أخرى بلائحة النظام الأساسى للصندوق.