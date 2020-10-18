مع الموعد القانوني.. مرشحة القائمة الوطنية بالمنوفية تبدأ جولاتها الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:
بدأت الدكتورة غادة كمال قنديل، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب الشعب الجمهوري بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، جولاتها الانتخابية داخل محافظة المنوفية، لعرض رؤيتها المستقبلية والاستماع لمشكلات قرى المحافظة من أهالي الدائرة على الواقع.
وتستعد مرشحة القائمة الوطنية لزيارة قري محافظة المنوفية، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي، مجلس النواب 2020، مُشيرة إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات المقبلة.
وقالت الدكتورة غادة كمال قنديل، إن محافظة المنوفية لها تاريخ مُشرف فى العمل السياسي، وبها رموز لامعة داخل الحقائب الوزارية المختلفة، إضافة إلى ارتفاع نسبة التعليم والوعي السياسي، مُضيفة أنها تتوقع ارتفاع نسبة المشاركة، خاصة داخل اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية.
وأشادت مرشحة القائمة الوطنية خلال تصريحات خاصه لمصراوي بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي "مجلس الشيوخ 2020".
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