​​أول يوم دراسي.. رئيس جامعة القاهرة: نشهد عامًا جامعيًا استثنائيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب بكليات الجامعة ضمن الاحتفال باستقبال الطلاب الجدد، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب القدامي والجدد، مؤكدًا لهم أن الجامعة تفتح ذراعيها لهم وتعتز بانضمامهم إليها، وأن المرحلة الجامعية هي مرحلة مهمة لأنها ستحدد مكانة كل طالب في المجتمع.

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ووجه الدكتور محمد الخشت، نصائح للطلاب قائلًا: "على كل طالب ألا يجعل هدفه النجاح فقط، ولكن أن يصبح هدفه تكوين نفسه وعقله كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة، واستغلال الفرصة لتطوير المهارات وزيادة المعلومات لكي يكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأي".

وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم توزيع مجموعة من الإصدارات والمجلات والكتب التي تستهدف إعادة بناء الوعي الوطني لدى الطلاب، بالإضافة إلى توزيع دليل يوضح كيفية المشاركة أون لاين في الأنشطة الطلابية التي ستعقد معظمها عن بعد عدا بعض الألعاب الرياضية والأنشطة التي تستوجب المشاركة البدنية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأكد الخشت، أنه تم وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكتروني بالكليات خلال العام الدراسي الجديد 2020 - 2021، وإطلاق منصة تعليمية ذكية على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات عالمية، وتقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي المركزي ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافية.