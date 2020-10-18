بالأسماء.. نقل 5 مصابين في حادث تصادم بالوادي الجديد لمستشفى أسيوط الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، مساء السبت، في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة ملاكي على طريق "أسيوط – الخارجة" دائرة محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين لمستشفى الخارجة العام في حادث مروري.

تبين تصادم جرار زراعي بسيارة ملاكي في منطقة الكيلو 110 على طريق "الخارجة – أسيوط"، أسفر عن إصابة: "إسماعيل صالح أحمد ٥٠ عامًا، محمود عبد العزيز علي، ٣٩ عامًا، إهداء أحمد إبراهيم ١٩عامًا، علاء عبد العزيز علي ٤١ عامًا، سيدة محمد بسيس، ٦٨ عامًا.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، وتقرر تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وحُرر محضرًا بالحادث للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

