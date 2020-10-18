إسرائيل والبحرين توقعان على وثيقة العلاقات الدبلوماسية الأحد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أكتوبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم الاحد التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية مع البحرين، وذلك في العاصمة المنامة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح ان رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات، سيترأس الأحد بعثة إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين.

وأشار إلى أن أعضاء البعثة الإسرائيلية، سيعقدون مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات التالية: الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.

وأضاف بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “سيتم خلال الزيارة التوقيع على وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات سلمية بين إسرائيل والبحرين”.

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وتابع: ” كما سيتم التوقيع على مذكرات تفاهم حول قضايا ثنائية متنوعة بغية صب مضمون عملي في العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما”.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن “إسرائيل تولي أهمية كبيرة جدا لهذه الزيارة ولمضامينها ولتعزيز علاقاتها مع مملكة البحرين في شتى المجالات”.

ومن المقرر أن يرأس الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفن مينوشين، ويضم مبعوث البيت الأبيض الى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.