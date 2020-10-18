مناورات الجيش المصري.. ردع-2020 تدخل مرحلة الذخيرة الحية

الأحد 18 أكتوبر 2020

أطلقت القوات المسلحة المصرية، السبت، المرحلة الرئيسية للمناورة "ردع-2020" بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت صفحة المتحدث باسم الجيش المصري على "فيسبوك".



وشهد وزير الدفاع محمد زكي المرحلة التى تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر.

وبدأت المرحلة بـ"عرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة"، كما تضمنت "إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة، لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي".

Advertisements

و"بمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها، بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة"، حسب بيان المتحدث الذي أكد أن المرحلة "أظهرت المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات".

وناقش زكي مع القوات المشاركة في المناورة، أسلوب السيطرة على عناصر تشكيل المعركة للعناصر المقاتلة والمعاونة أثناء تنفيذ المهام، وكيفية اتخاذ القرار المناسب لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء سير أعمال القتال.

وأكد وزير الدفاع المصري أن "القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي، بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات، وفرد مقاتل محترف وقادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف".