شكرا لقرائتكم حكومة اليمن: طهران أرسلت سراً شخصية إلى صنعاء سفيرا لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء السبت، انها مثل المجتمع الدولي "لا تعترف بوجود أي مسؤولين دبلوماسيين متواجدين في صنعاء متحالفين مع الحوثيين المدعومين من إيران"، وذلك في تعليق لها حول وصول سفير جديد لطهران إلى صنعاء.

واتهمت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأميركية، في بيان مقتضب، النظام الإيراني، بتخريب العملية السياسية واعاقة فرص السلام في اليمن، "من خلال استبدال الجهات الفاعلة فيه لتصعيد التوترات".

كما قالت، إن "النظام الإيراني، ارسل سرا شخصية إلى صنعاء للعمل كما يزعم سفيرا لها لدى اليمن، لينضم إلى صفوف حزب الله و الحرس الثوري الذين دخلوا البلاد بالفعل بنوايا شائنة لمساعدة الحوثيين" حد تعبيرها.

بدوره أوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن "إعلان نظام الملالي في ايران تعيين سفير جديد لدى ميليشيا الحوثي لن يضيف جديدا يذكر في العلاقة بين الطرفين أو مجريات المعركة، سوى التأكيد الإيراني على المسئولية والرعاية الكاملة للانقلاب الحوثي والوصاية على قرار المليشيا السياسي والعسكري وانتداب حاكم_عسكري_ايراني_لصنعاء".

وأضاف في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، ان إرسال طهران أحد ضباط قاسم سليماني #حاكم_عسكري_ايراني_لصنعاء اضافة لتصريحاتها الاخيرة عن نوايا لبيع السلاح للحوثيين، يكشف معالم المرحلة القادمة، وامتداد للعدوان الإيراني الذي يواصل قتل اليمنيين والتنكيل بهم منذ خمسة اعوام، والتآمر على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد المصالح الدولية".

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كما أفاد وزير الإعلام اليمني، ان المعلومات المتوفرة تؤكد أن المدعو حسن ايرلو هو مرشد ديني كبير وقائد التدريبات على الاسلحة المضادة للطائرات في العام 1999، ومسئول عن تدريب عدد من النشطاء الارهابيين والعناصر التابعة لحزب الله اللبناني في معسكر يهونار الواقع في مدينة خرج شمالي طهران.

هذا وكانت طهران أعلنت في وقت سابق السبت، وصول سفيرها لدى ميليشيا الحوثي في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، تاكيده وصول حسن ايرلو إلى صنعاء، وسيقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً هشام شرف ولرئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط.

وكانت ميليشيا الحوثي قد عينت ابراهيم محمد الديلمي سفيرا لدى إيران قبل أكثر من عام.

وأكد الديلمي في تصريحات سابقة ان المرحلة المقبلة ستشهد انعكاسات متعددة لإعادة التمثيل الدبلوماسي مع إيران تتمثل في تعيين سفير جديد لطهران بصنعاء.