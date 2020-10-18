شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يتزين لاستقبال النواب في جلسة تاريخية غدًا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنعقد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، والتي ستشهد انتخاب الرئيس والوكيلين، هذا وقد تم تجهيز القاعة التاريخية لمجلس الشيوخ بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة لتعكس عبق التاريخ الذي تمثله، ومروراً بالتجهيزات اللوجستية والفنية، من تصويت إلكتروني وشاشات معلقة لبث فعاليات الجلسة وأجهزة تسجيل الحضور لتحديد النصاب القانوني، ووصولاً إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة.



كما شهدت القاعة ترقيما لكافة المقاعد كما تم تخصيص 4 مقاعد بالصف الأول على يمين المنصة للوزراء، بالإضافة إلى مقعدين للوكيلين على يسار المنصة يحملان رقما 6،7، ولاستيعاب كامل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم (300) عضو، تم تزويد القاعة بمقاعد فردية عددها 61 مقعداً فضلا عن شاشات مختلفة داخل القاعة ليتابع من خلالها النواب الجلسة لاسيما وأنه تم تقسيمهم على 3 أدوار، حيث القاعة الأساسية التى يتواجد فيها رئيس المجلس، ثم الدور الثانى (الشرفات) والتى تقع يمين ويسار القاعة، وأخيراً الدور الثالث (الشرفة الأخيرة).





وتزينت القاعة فى شكلها النهائي، بـ 8 لوجوهات ذهبية منقوش عليها اسم مجلس الشيوخ ويتضمن تصميمها به المجلس الشهيرة ويعلوها نسر جمهورية مصر العربية، حفر عليها العامين الهجرى والميلادى لانطلاقة المجلس (1442هـ – 2020 م )، وتضمنت القاعة أجهزة تسجيل بصمة الوجه الحديثة على غرار مجلس النواب، ووضع أحد الأجهزة فى مدخل القاعة فى مستوى مناسب لمراعاة أى أعضاء قد يُمثلون بالمجلس من ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة التى تراعى توفير كافة التجهيزات واللوجستيات الخاصة بذوى الإعاقة.

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كما تم الانتهاء من كافة أعمال الترميم والصيانة للبوابة الرئيسية المُطلة على شارع القصر العيني، والتي تحمل لوجو "مجلس الشيوخ" باللغتين العربية والإنجليزية، ويعلوه قبة المجلس الشهيرة. واللافت أن هذا التصميم مزود بإضاءات لتضيف مزيدا من الشكل الجمالي على البوابة الرئيسية للمجلس، التي زينت بنقوش جمالية، يأتي ذلك بالإضافة إلي اللوجو الذي زين به المبنى الرئيسي للمجلس.