شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق جلال هريدى أكبر الأعضاء سنًا بمجلس الشيوخ يستخرج كارنيه العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من أعضاد مجلس الشيوخ المعينين باستخراج كارنيهات العضوية، مساء السبت، ومن بينهم الفريق جلال هريدي أكبر الأعضاء سنًا بالمجلس، والذي يترأس الجلسة غدًا لحين انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، كما قام كل من النواب المعينين: عماد الدين حسين، وخالد قنديل، والدكتور محمد جزر باستخر اج كارنيهات العضوية.

وتنطلق غدًا الأحد أولى جلسات مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، التي أعادت نظام الغرفتين التشريعية من جديد للحياة السياسية، لاسيما وأن التجربة أثبتت مدى أهمية الغرفة الثانية ودورها الفاعل في إعداد الدراسات الهامة.

Advertisements

وخلال الجلسة الإجرائية غدًا سيتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين وستراس الجلسة الفريق هريدى بوصفه أكبر الأعضاء سنًا لحين انتخاب رئيس المجلس.

يٌشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.