شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أقباط ضمن المعينين بمجلس الشيوخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى 7 أقباط من عدد المعينين 100 عضو ليكتمل عدد أعضاء مجلس الشيوخ لـ 300 عضو. Advertisements وقام الرئيس بتعيين 100 شخصية تمثل كل الطوائف قبل اجتماع أول جلسة لمجلس الشيوخ وحلف اليمين غدا الأحد المقبل. وضمت القائمة تعيين اجمالى لـ 7 اقباط بينهم سيدتين وهم :

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