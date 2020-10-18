شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إعلاميين معينين فى مجلس الشيوخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ مجموعة من رموز العمل الإعلامي والصحفي المعروفين بمواقفهم الوطنية الداعمة لمؤسسات الدولة في مواجهة المؤامرات الخارجية. ويمثل هؤلاء واجهة الإعلام المصري في المؤسسة التشريعية، بما يعكس الدور المهم الذى تلعبه وسائل الإعلام كحائط صد ضد حرب الشائعات والدعاية السوداء ضد الدولة المصرية على النحو الذى يؤهلها لتكون شريكا في صياغة التشريعات والقوانين، والمشاركة فى الدور الرقابي على الحكومة. ”الخليج 365” يستعرض أبرز أسماء كبار الإعلاميين والصحفيين التى تزين قائمة الشيوخ. Advertisements

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