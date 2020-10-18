شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مبروك: تعيينى فى الشيوخ تكريم للإذاعة.. والرئيس يراهن دائمًا على وعى المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية السابق، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا يراهن على وعى المرأة وعلى وجودها في الحياة السياسية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذا التعيين يعتبر بمثابة تكريم للإذاعة المصرية، متابعة: "التحديات والقضايا التي يواجهها الوطن كبيرة وخطيرة، ولابد من تطوير دور الأعلام، والمرأة هو جزء من تكوين الوطن" .

من جانب آخر، تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المزمع عقدها ظهر غد الأحد، أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، والبالغ عددهم 300 عضو، اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه. ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور، والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

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ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

يٌشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.