شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: تعيينى بمجلس الشيوخ مسئولية كبيرة وعظيمة ومش سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إنه يوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذه الثقة الغالية بتعيينه عضوا في مجلس الشيوخ، موضحًا أن ذلك الأمر مسؤولية كبيرة وعظيمة على عاتقه، ولن تكون سهلة كما يتخيلها البعض.

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه منذ أن كانت هناك أخبار تتداول عن تعيينه بمجلس الشيوخ بدأ فى قراءة الكثير من الكتب عن بداية الحياة النيابية بمصر والوظائف المختلفة لمجلس الشورى أو الشيوخ أو الأمة حسب مسمياته المختلفة، مشيرًا إلى أنه فى طبيعة الحال مجلس الشيوخ مكمل لمجلس النواب.

وعلى جانب آخر، تشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ المزمع عقدها ظهر غدا الأحد، أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، والبالغ عددهم 300 عضوا اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه.

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ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور، والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويٌشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية، والتي من المتوقع أن تشهد انتخاب الرئيس والوكيلين.