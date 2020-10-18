شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يشكر الرئيس السيسى على اختيار "ثابت وتركى" ضمن المعينيين بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حزب النور بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اختياره للمهندس أشرف ثابت والمهندس محمود تركى كممثلين لحزب النور فى مجلس الشيوخ فى المائة المعينين. ويُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى: يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

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