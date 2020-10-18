شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: إدارة بايدن ستستخدم ملف الإخوان من باب المنغصات السياسية مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد كمال، أستاذ علوم سياسية، إنه مع بداية مظاهرات يناير في القاهرة حدث انقسام داخل الإدارة الأمريكية بمفهومها الواسع.

وأضاف الدكتور محمد كمال، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن هناك جانب يمثل مؤسسات الدولة الأمريكية وعلى رأسها الدفاع والمخابرات كانوا مع فكرة التغيير المنظم أي يتغير النظام ولكن يخلق البديل من داخله، والمسألة تمر بسلام.

وتابع كمال، كان هناك تيار آخر داخل البيت الأبيض يضم مجموعة من الشباب الذين عملوا مع الرئيس أوباما في حملته بأنه لابد من التخلص من المشهد في الماضي، ومساندة الشباب في الشارع، وكان هناك فريق آخر قريب من الحزب الديمقراطى كان قد بدأ الانفتاح على الإخوان وتصويرهم على أنهم تيار معتدل يقبل الغرب والتعايش معه والسلام مع إسرائيل.

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ونوه كمال، بأن أردوغان كان صديق مقرب للرئيس أوباما، وأقنعه بأن جيل الإخوان الجديد تغير تماما عن الجيل القديم، وأنهم سيكونون داعمين للولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أنه كان هناك تناغم في وجهات النظر بين أردوغان وأوباما.

وأكمل كمال، الإدارة الأمريكية كانت اتخذت تيار الإسلام السياسي بديلاً للنظام الموجود في مصر، موضحاً أنه كان هناك تنسيق إقليمي بين قطر وواشنطن لوصول جماعة الإخوان إلى الحكم.

وأشار كمال، إلى أن كارت الإخوان حرق كبديل للحكم، بالإضافة إلى موقف القيادة السياسية المصرية الحالي، وأيضا موقف الشعب المصري في تعاملهم مع الإخوان وسوف يرفضون بشدة عودتهم مرة أخرى للحكم، لافتاً إلى أن إدارة بايدن سوف تستخدم هذا الملف من باب المنغصات السياسية مع مصر، وسوف تنظر إلى الإخوان كفصيل سياسي وليس كخيار يراهن عليه للعودة إلى الحكم مرة أخرى في مصر.