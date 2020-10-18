شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: لدينا لجان تعمل فى مختلف المجالات لتوفير حياة أفضل للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن كل شخص داخل التنسيقية يعرف دوره الفعلى وقدرته على تنفيذ مهام معينة، مشيرا إلى أن وجود زملائه كمرشحين في مجلس النواب هو نجاح له ولباقى الزملاء.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التركيز الآن على كل ما يجعل جودة الحياة في مصر أفضل وكل ما يهم المواطن المصري، وهي أبرز الملفات التي سيتم طرحها على طاولة التنسيقية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك بعض الأشياء سيتم الإعلان عنها في وقتها، وهناك لجان تعمل في مختلف المجالات من أجل توفير حياة أفضل للمواطن، ومن أجل إثراء الحياة السياسية ودفع عجلة الإنتاج.