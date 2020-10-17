“التشامبيونزليغ”الافريقية.. الوداد “ينهزم” بثناٸية أمام الأهلي المصري

فشل فريق الوداد الرياضي في تحقيق نتيجة ايجابية أمام الأهلي المصري لحساب منافسات ذهاب نصف نهاٸي دوري أبطال افريقيا.

ومني الفريق الأحمر بالهزيمة في عقر الدار بثناٸية نظيفة، وهي النتيجة التي ستصعب مهمته في مباراة العودة بالديار المصري لحساب منافسات امجد الكٶوس القارية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي المصري بهدف دون مقابل، حمل توقيع اللاعب محمد مجدي في الدقيقة الرابعة، في وقت نجح اللاعب معلول في توقيع الهدف الثاني من ضربة جزاء في النصف الثاني من المواجهة.

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