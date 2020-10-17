دوري أبطال إفريقيا.. الوداد “ينهي” الشوط الأول منهزما أمام الأهلي المصري

انتهى قبل قليل الشوط الأول من ذهاب نصف نهاىْي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري بهدف دون مقابل للضيوف، بواسطة اللاعب محمد مجدي في الدقيقة الرابعة.
هدف الأهلي المصري أخرج فريق الوداد البيضاوي للبحث عن هدف التعادل حيث خلق فرص للتسجيل أبرزها كانت بواسطة وليد الكرتي في الدقيقة 37 لكنها لم تأتي بالجديد، وأتيحت للوداد فرصة تعديل النتيجة عندما أعلن الحكم عن ضربة جزاء في الدقيقة 42 أضاعها بديع أوك، ليسدل الستار عن مجريات الشوط الأول بتقدم الأهلي المصري على الوداد بهدف دون رد.
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