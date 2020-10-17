شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد السعودية يبحث مع بوتين التعاون في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل

السبت 17 أكتوبر 2020 بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، هاتفياً، مع فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد الجانبان - خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الروسي اليوم - مواصلتهما التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

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