شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس خلال الأربعة أيام الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 114 وفاة. وأوضحت الصحة التونسية أمس، أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

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