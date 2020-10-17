شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 32 ألف إصابة و90 وفاة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز عتبة الـ 32 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأعلنت تسجيل 32427 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لها حتى اليوم إلى 867197 إصابة.

كما أشارت إلى وجود 90 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33392 حالة.