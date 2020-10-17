خيتافي يقدم هدية لريال مدريد بفوز مباغت على برشلونة

برشلونة خلال الشوط الأول لم يُقدم أي شيء يذكر، وخلال الـ45 دقيقة الأولى، نجوم النادي الكتالوني كانوا "خارج الخدمة" تمامًا.

وفي الشوط الثاني، لم يساند الحظ برشلونة في تسديدات ميسي أو أنسو فاتي، ثم ارتكب فرينكي دي يونج، خطأ في منطقة الجزاء، بالدقيقة 49، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.



وانبرى خويمي ماتا لـ ركلة الجزاء، وسددها بنجاح في الدقيقة 50 في شباك الحارس نيتو، لتظل النتيجة كما هي حتى نهاية المباراة.

برشلونة بهذه الهزيمة، رصيده في الليجا يتوقف عند 7 نقاط، بالمركز التاسع في سلم الترتيب، فيما ارتقى خيتافي لوصافة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

برشلونة في الجولة القادمة، يستقبل ريال مدريد - الذي هزم اليوم بهدف نظيف على يد قادش - في "كامب نو"، بكلاسيكو الأرض.

