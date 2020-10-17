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خيتافي يقدم هدية لريال مدريد بفوز مباغت على برشلونة

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2020-10-17 | 22:53

خيتافي يقدم هدية لريال مدريد بفوز مباغت على برشلونة

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تلقى نادي الهزيمة الأولى له في لموسم 2020/2021، خارج قواعده على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، على يد خيتافي بهدف نظيف ضمن لقاءات الجولة السادسة من الليجا.
برشلونة خلال الشوط الأول لم يُقدم أي شيء يذكر، وخلال الـ45 دقيقة الأولى، نجوم النادي الكتالوني كانوا "خارج الخدمة" تمامًا.

وفي الشوط الثاني، لم يساند الحظ برشلونة في تسديدات أو أنسو فاتي، ثم ارتكب فرينكي دي يونج، خطأ في منطقة الجزاء، بالدقيقة 49، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء.


وانبرى خويمي ماتا لـ ركلة الجزاء، وسددها بنجاح في الدقيقة 50 في شباك الحارس نيتو، لتظل النتيجة كما هي حتى نهاية المباراة.

برشلونة بهذه الهزيمة، رصيده في الليجا يتوقف عند 7 نقاط، بالمركز التاسع في سلم الترتيب، فيما ارتقى خيتافي لوصافة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن .

برشلونة في الجولة القادمة، يستقبل ريال مدريد - الذي هزم اليوم بهدف نظيف على يد قادش - في "كامب نو"، بكلاسيكو الأرض.

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