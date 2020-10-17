العمليات المشتركة تنفي حصول مصادمات بين القوات الامنية والحشد بصلاح الدين

نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، حصول مصادمات بين القوات الامنية والحشد بصلاح الدين، كما نفت استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن حصول صدامات بين القوات الامنية وقوة أخرى من الحشد الشعبي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، عارية عن الصحة".
واضافت انها "تنفي في الوقت ذاته الأنباء عن وجود استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد"، داعيا "الجميع الى الإبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها".
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