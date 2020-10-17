اتحاد المواي تاي يحدد موعد انطلاق بطولة المنطقة الجنوبية

رياضة 2020-10-17 | 21:38 52 مشاهدة حدد الاتحاد العراقي للمواي تاي، موعد انطلاق بطولة المنطقة الجنوبية للمتقدمين والشباب. وستقام منافسات البطولة برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار، للفترة من 21 ولغاية 24 من الشهر الحالي. وحصل نادي النجدة الرياضي على لقب بطولة أندية بغداد للشباب بالمواي تاي التي أختتمت امس، على قاعة المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية ببغداد واستمرت لمدة أربعة أيام متتالية.

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