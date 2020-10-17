الفاعل بقبضة الشرطة.. تفاصيل رفع علم"داعش" بالمغرب

سارعت السلطات الأمنية المغربية المُختصة، مساء السبت، في توقيف شاب بأحد القُرى، رفع علم تنظيم داعش الإرهابي، فوق إحدى البنايات.



وبحسب تفاصيل حصلت عليها ”الخليج 365”، فإن شاباً رفع علم التنظيم الإرهابي فوق سطح أحد المنازل الواقعة بقرية تابعة لإقليم "أشتوكة آيت باها"، نواحي مدينة أكادير جنوب البلاد.

وتسبب إقدام الشاب، الذي لم تُعرف دوافعه، في حالة من الاستنفار بالقرية، قبل أن تُسارع الشرطة الملكية، إلى التدخل الميداني والقبض عليه.

Advertisements

وتم تفتيش منزل الفاعل، ومصادرة العلم مع توقيف الشاب الذي أقدم على هذا الفعل، وإخضاعه للتحقيق للوقوف على خلفيات الفعل ودوافعه.

وكانت السلطات المغربية أعلنت في بداية الشهر الجاري، تفكيك خلية إرهابية بطنجة، شمالي البلاد، كما أوقفت 4 أشخاص بعد إطلاق الرصاص بشكل تحذيري.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، نجحت عمليات أمنية دقيقة ومتوازية على مُستوى 4 مُدن مغربية في تفكيك خلية إرهابية تنشط في طنجة (شمال) وتيفلت وتمارة والصخيرات (ضواحي العاصمة الرباط)، مع توقيف 5 متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 29 و43 عاماً.