العراق ينفي استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ

الخليج 365الأحد 2020/10/18 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
نفى الجيش العراقي، مساء السبت، الأنباء التي ترددت عن استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بالصواريخ.
وأشارت خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي، مساء السبت، إنه لا يوجد استهداف بالصواريخ للمنطقة الخضراء ببغداد، و"أهابت بالجميع الابتعاد عن نقل الشائعات ونشرها".
وبين الحين والآخر تتعرض المنطقة الخضراء التي تضم مقرات لمؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية عربية وأجنبية ومساكن مسؤولين، لهجمات صاروخية توجه أصابع الاتهام فيها لفصائل موالية لإيران.
ومنذ توليه الحكم في مايو/أيار الماضي، تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بكبح جماح الجماعات المتطرفة.
ويقول خبراء إن هذه الهجمات ما هي إلا رسالة يراد منها إحراج الكاظمي الأقرب للإدارة الأمريكية من سلفه، والذي يخوض حملة لاستعادة السيطرة على مؤسسات ومرافق تستغلها أدوات إيران في بلاده.
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