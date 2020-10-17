بعد معارك عنيفة.. حصيلة هجوم داعش على قاعدة بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قَتل إرهابيون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي نحو 14 جنديا نيجيريا في هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق البلد، بحسب مصدرين عسكريين السبت.



وقال المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسمهما، إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا هاجموا الجمعة، قاعدة جاكانا باستعمال رشاشات وقذائف، ما قاد إلى معارك عنيفة.

وقتل أكثر من 36 ألف شخص في نيجيريا منذ 2009، حيث شنّ تنظيم بوكو حرام هجمات إرهابية ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، وهي المنطقة التي هجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب الإرهاب.

وتعيش نيجيريا أزمة جراء انتهاكات الأمن ضد المواطنيين، ما دفع الرئيس النيجيري محمد بخاري، الإثنين الماضي، بالتعهد بإجراء إصلاحات واسعة النطاق في جهاز الشرطة.

Advertisements

وجاء ذلك عقب مقتل شخصين على يد عناصر الشرطة خلال مظاهرات ضد قمع وسلوك الشرطة تجاه الشعب.

كما تعهد بخاري، في بيان، بتقديم أفراد الشرطة المسؤولين عن سوء السلوك إلى العدالة، بعد مرور نحو أسبوع على احتجاجات مستمرة على "وحشية الشرطة" والتي قوبلت برد قاس.

وأقر بخاري بوجود مخاوف حقيقية وغضب بين النيجيريين من الاستخدام المفرط للقوة وفي بعض الحالات القتل خارج نطاق القضاء، والسلوك غير المشروع لرجال الشرطة النيجيرية.

