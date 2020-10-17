المغرب: تسجيل 3763 إصابة بكورونا و60 وفاة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 3 آلاف 763 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 170 ألفا و911 حالة.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 60 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى ألفين و878 حالة، كما تم تسجيل ألفين و392 حالة شفاء لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 141 ألفا 381 متعاف.
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